Действия лидеров западных стран привели к тому, что теперь они смогут закончить конфликт на территории Украины без удара по репутации только путем передачи России всего, что она захочет, прикрывшись событиями в Израиле и секторе Газа. Соответствующее заявление сделал обозреватель Жюль Сейес в своем материале для издания AgoraVox .

Автор подчеркнул, что события в Газе являются для Запада отличной возможностью свернуть деятельность на Украине и избежать собственных видеокамер. Обозреватель видит в ближневосточном конфликте возможность для Запада отдать победу России по-тихому и без сильных репутационных потерь.

Сейес отметил, что украинские ВС уже не могут наступать, а быстро капитулировать возможно, только выполнив все российские условия. По словам автора, это является результатом действий Запада в прошлом году.

Обозреватель заявил, что времена, когда РФ могла претендовать только на нейтралитет Украины и автономность ЛНР и ДНР. Сейес считает, что западные лидеры самостоятельно вынудили РФ вступить в практически лобовой конфликт с Западом.

Сейес также подчеркнул, что инициатива на украинском фронте окончательно осталась за российской стороной и стремления западных СМИ выставить все в противоположном свете не могут помочь реальному расположению дел.