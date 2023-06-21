Соединенные Штаты пообещали выделить Украине еще более миллиарда долларов

Он выступил на конференции по восстановлении Украины, которая открылась в Лондоне. Политик заверил, что Америка внесет свою лепту в это дело. Он назвал точную сумму, которую Белый Дом выделит Киеву, это 1,3 миллиарда долларов. Помимо этого Вашингтон гарантировал, что отдельно поддержит восстановительные работы в сфере энергоресурсов. Это обещание привело ТАСС.

«Мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», - указал Блинкен.

В данной конференции принимают участие представители 61 государства.