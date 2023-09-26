Соединенные Штаты решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

Соединенные Штаты при помощи двусторонних каналов уведомили российскую сторону о том, что не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе и президента РФ Владимира Путина, на саммит АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, его слова передает издание РИА Новости .

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о том, что Кремль не ожидает приглашения Путина на саммит, но Москва никаких решений на этот счет не принимала.

Бердыев сообщил о том, что Штаты уведомили РФ о том, что не собираются приглашать некоторых мировых лидеров на саммит из-за того, что они находятся под санкциями. Он подчеркнул, что РФ продолжает вести работу с Вашингтоном, чтобы добиться от американской стороны выполнения обязательств в качестве принимающей стороны встречи.

Посол заявил, что продолжает взаимодействовать с американской стороной по этому вопросу, и в очередной раз направил соответствующий запрос.

По его словам, подобное решение со стороны США демонстрирует их недобросовестность. Подобное положение дел Бердыев считает «прискорбным».