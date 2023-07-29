Соединенные Штаты выделят Тайваню военную помощь на $345 миллионов

Президент США Джо Байден дал распоряжение о выделении военной помощи Тайваню на сумму $345 млн. Об этом сообщило издание РИА Новостей .

Сообщается, что Байден приказал выделить до $345 млн через государственное Минобороны. Известно, что часть этих средств покроет расходы на обучение в качестве помощи азиатской стране.

До этого представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что продажа вооружения Тайваню со стороны Штатов приведет народ Тайваня к катастрофе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что Штаты не станут поддерживать протест Тайваня и не будет конфликтовать с КНР. Он также заявил, что его сторона не собирается начинать еще одну холодную войну с КНР.

Сообщалось также, что США хотят купить у Тайваня ракеты ЗРК HAWK и отправить их Киеву, как часть военной помощи.