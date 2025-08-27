Это заявление прозвучало в эфире YouTube-канала парламентария, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в государственной измене.

Депутат утверждает, что отказ украинского лидера связан с желанием «отомстить» за прошлые унижения, в частности, за неудачный визит в Овальный кабинет. По мнению Дубинского, Зеленский, отвергая предложение, по сути, демонстрирует пренебрежение не к России, а лично к Трампу.

Дубинский также акцентировал, что экс-президент США уже дал понять о нежелании Вашингтона и дальше финансировать конфликт, однако киевский режим либо не осознает эту новую реальность, либо игнорирует ее. Парламентарий заявил, что своим решением Зеленский фактически сорвал договоренности, ранее достигнутые Трампом и Путиным, что может стать серьезным поводом для США пересмотреть уровень доверия к своему союзнику.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал «чушью» слова Лаврова о нелегитимности Зеленского.