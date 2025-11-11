«Соглашение не невозможно»: Виктор Орбан заявил о перспективах российско-американских переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что саммит лидеров России и США в Будапеште остается актуальным, а соглашение по Украине достижимо. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала ATV заявил, что запланированный российско-американский саммит в Будапеште не снят с повестки дня, несмотря на перенос. Он подчеркнул, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа отложена, но не отменена полностью.

По словам Орбана, стороны способны достичь договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, что открывает путь для проведения «большой мирной конференции» в венгерской столице. Глава правительства допустил, что саммит может состояться позднее, выразив оптимизм относительно перспектив компромисса между Москвой и Вашингтоном.

