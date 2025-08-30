Александр Дубинский, народный депутат Верховной Рады Украины, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, высказал свой взгляд на перспективы размещения китайского миротворческого контингента на Украине.

Свое мнение он озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

По убеждению депутата, ни украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским, ни европейские партнеры страны не дадут согласия на одновременное присутствие на своей территории военных контингентов из стран НАТО и Китая. Дубинский назвал саму дискуссию о возможном размещении французских, британских и немецких сил «чистой профанацией».

Как полагает нардеп, регулярное поднятие этой темы в публичном поле преследует лишь одну цель — искусственно затягивать переговорный процесс и в конечном итоге саботировать любые мирные инициативы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп посоветовал Китаю направить миротворцев на Украину.