Сохранение Россией новых регионов в своем составе назвали унижением для Запада

Это также станет настоящим поражением для Северо-Атлантического альянса. Соединенным Штатам и Евросоюзу в таком случае придется радикально менять свою стратегию.

Полковник в отставке из Великобритании Ричард Кемп поделился в статье, которая вышла в издании Telegraph, своим видением ситуации. Он считает, что если президент Путин сумеет отстоять четыре недавно присоединенных региона, то это станет настоящим фиаско для НАТО.

«Это стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», - категорично заявил он.

Если Киев окончательно потеряет свои восточные области, то он никогда не сможет попасть в альянс. Западу же придется ограничивать тот ущерб, который он пытается нанести России.