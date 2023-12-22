Sohu: Москва готовится к завершающему этапу спецоперации на Украине

Россия в настоящее время прорабатывает завершающий этап проводимой на Украине спецоперации. Как пишет китайское издание Sohu, результаты решений Кремля и Минобороны РФ будут известны уже в конце декабря.

В своем материале китайские эксперты напоминают, что рейтинг одобрения Байдена в сильном минусовом пике и Белому дому с каждым днем становится все больше не до Киева. А без военной и финансовой поддержки Вашингтона ВСУ долго не протянет.

«В каком-то смысле Белый дом сам заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит. Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится, после того как Украине придет последний пакет помощи. Тогда российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации», — говорится в статье.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.