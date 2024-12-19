Бельгия не сможет выполнить свое обещание, данное режиму в Киеве, о поставке американских истребителей F-16 на Украину до конца 2024 года. Об этом пишет местная газета Le Soir.

Отмечается, что данное заявление, что, по сути, полностью дезавуирует ранее заключенные между Киевом и Брюсселем предварительные договоренности, глава Минобороны королевства Людивин Дедондер сделала в ходе визита в Польшу в среду, 18 декабря.

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено», — констатировала министр.

Как сообщил Дедондер, причиной задержки стало отсутствие необходимых деталей для этих воздушных судов, а также нехватка квалифицированных пилотов из Украины. Однако, согласно информации из газеты, на отсрочку также повлиял перенос сроков поставки в Бельгию новых истребителей F-35 из США, которые должны были заменить F-16 и быть переданы киевскому режиму.

F-16 Fighting Falcon представляет собой американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он разработан в 1974 году под руководством компании General Dynamics. Этот самолет разной модификации находится на вооружении 25 стран, в том числе Бахрейна, Словакии, Португалии и Болгарии.

Ранее в Сети распространилось видео с неудачной попыткой истребителя F-16 сбить ракету РФ на Ивано-Франковском.