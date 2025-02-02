Союз армян России вступился за ученого, опубликовавшего видео про Карабах

Союз армян России выступил с осуждением обвинений в адрес ученого Гариба Бабаяна, который опубликовал видео с иностранными гражданами, исполняющими песню о Нагорном Карабахе на центральной площади Еревана. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление организации.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором некие люди поют о Карабахе в центре столицы Армении. Этот ролик сопровождался резкой критикой армянских властей и местной полиции.

Служба национальной безопасности Армении позже сообщила, что удалось установить личности людей на видео — это оказались иранцы, находившиеся в республике с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года.

В пресс-службе Следственного комитета Армении сообщили, что по факту распространения данного видеоматериала возбуждено уголовное дело. Ведомство уверено, что автор ролика исказил его значение, спровоцировав ненависть и враждебность к власти и правоохранительным органам.

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (армянское название Карабаха — ред.) в Баку», — говорится в заявлении Союза армян России.

Бабаян был задержан. Суд ранее отказался отправлять его под арест.

В ответ на этот инцидент у здания суда, где рассматривалось дело Бабаяна, прошла протестная акция. Ее участники требовали немедленного освобождения ученого.

Нагорный Карабах — это регион, который находится на территории ныне существующего Азербайджана. Он занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные области Малого Кавказа. С географической точки зрения, он представляет собой продолжение Армянского нагорья. Этот регион в сочетании с Равнинным Карабахом формирует историко-географическую область Карабах.

По итогам боевых действий к концу сентября 2023 года Азербайджан фактически вернул под свой контроль всю территорию региона, которая ранее контролировалась Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании изменить гимн страны.