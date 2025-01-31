В Армении захотели поменять гимн страны

Премьер-министр Армении Пашинян выдвинул инициативу об изменении порядка куплетов в гимне государства, чтобы он завершался словами о славе Армении, а не наоборот. Об этом сообщил ТАСС.

Пашинян заявил, что текст гимна останется прежним и надо лишь заменить местами последний и второй куплеты. Таким образом, произведение завершится словами «пусть всегда будет славиться Армения», а не описанием сцены гибели. Со слов премьера, гимны стран обычно заканчиваются аплодисментами, а в настоящее время выходит так, что в Армении они звучат после повествования о трагических потерях.

Ранее Никол Пашинян озвучил перечень обязательных условий, чтобы между Арменией и Азербайджаном возник стабильный мир. В частности, премьер заявил о необходимости освобождения неких лиц, удерживаемых на территории сопредельного государства и нужде продолжить демилитацию действующих границ.