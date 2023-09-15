«Союз МС-24» вылетел с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала с космодрома Байконур, передают в пятницу, 15 сентября, РИА Новости .

На борту находятся двое российских космонавтов Олег Кононенко и Николай Чуб и одна американка Лорал О'Хара. Корабль прилетит на Международную космическую станцию (МКС). Для Кононенко такой полет является пятым в карьере. Именно он назначен командиром российского отряда. Для Чуб и О'Хары этот полет станет первым.

Взлет ракеты был произведен со стартовой площадки №31. Менее чем через 10 минут корабль «Союз МС-24» будет выведен на низкую околоземную орбиту и отделиться от третьей ступени ракеты. Время пути самостоятельного полета корабля составит больше трех часов.

Россияне проведут на станции год, а представительница США – полгода. Представители РФ проведут в космосе порядка 60 научных экспериментов, в их числе – семь новых. Также Кононенко и Чуб совершат до четырех выходов в открытый космос.

Кононенко после этого полета станет первым человеком, суммарно проведшем в космосе более тысячи дней.

«Союз МС-24» – российский транспортный пилотируемый космический корабль. Изначально в космос планировали отправить другой корабль – «Союз МС-23» в марте 2023 года, однако тогда запуск был беспилотным. Необходимо было вернуть с орбиты экипаж корабля «Союз МС-22» после аварии в одной из систем.

Космодром Байконур находится в Казахстане. Территория города для космодрома была арендована у соседнего государства до 2050 года.