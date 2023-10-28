Союзники США не верят в способность страны поддерживать Израиль и Украину одновременно

Союзники Соединенных Штатов начинают все чаще сомневаться в способности страны помогать двум государствам одновременно. Они боятся, что вскоре помощь прекратится. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале агентства сообщается о том, что чиновники в европейских и азиатских столицах все чаще волнуются о том, что останутся без американской поддержки из-за растущего количества запросов к оборонной промышленности Штатов.

Источник рассказал агентству, что Штаты перемещали ресурсы с Ближнего Востока для направления их на борьбу с РФ или КНР, так как были убеждены в нормализации взаимоотношений Израиля и арабских государств. Теперь Штаты просят Израиль повременить с операцией в Газе, чтобы снова переместить силы в регион.

Сообщается, что Киев уже истощил запасы артиллерийских снарядов США и союзников, а попытки наращивания производства боеприпасов сталкиваются с препятствиями.