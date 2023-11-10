Солдаты ВСУ опубликовали отчаянное видеообращение в Сети

Три солдата украинских ВС записали и опубликовали видеообращение, в котором рассказали, что они остались единственными выжившими в своей роте из-за того, что командиры «кидают» всех на смерть и занимаются вымогательством. Видеоматериал был опубликован в социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В видео солдаты рассказали, что с первого взвода осталось только 3 человека. Они также сообщили, что у них были вопросы к замполиту, но он от них спрятался и бойкотирует солдат. Подпись к видео гласит, что видео было записано в Авдеевке.

Солдаты рассказали, что у них нет никакого обеспечения, все в командовании занимаются вымогательством, а личному составу приходится самостоятельно покупать все, вплоть до лекарств. По словам военнослужащих, командиры их попросту бойкотируют, либо угрожают тюрьмой.