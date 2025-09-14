Соловьев поделился планами на будущее после окончания СВО

В интервью, данном Борису Корчевникову, генеральному директору телеканала «Спас», в рамках программы «Судьба человека», телеведущий Владимир Соловьев поделился планами на период после завершения специальной военной операции (СВО) победой России.

Соловьев отметил, что первым делом после победы он намерен хорошенько отдохнуть и выспаться. Кроме того, телеведущий пообещал себе, что подумает о направлении для своей следующей командировки, подчеркнув, что в настоящее время он ощущает себя летописцем, фиксирующим ход победы русского народа.

По словам Соловьева, сейчас идет работа над созданием хроники победы и проявлений героизма русского народа. Он добавил, что после выполнения столь масштабной задачи, как освещение СВО, неизбежно наступит состояние опустошения, однако это будет «опустошение счастья». Телеведущий подчеркнул важность момента завершения большого дела и те чувства, которые он предполагает испытать.

Ранее сообщалось, что СБУ завербовали россиянина для покушения на ведущего Владимира Соловьева.