СБУ завербовали россиянина для покушения на ведущего Владимира Соловьева

Совместными усилиями управления ФСБ по Ульяновской области и пограничной службы задержан житель Димитровграда, подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом со ссылкой на блог журналиста сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Задержанный активно участвовал в слежке за Соловьевым, собирая информацию о его перемещениях и графике. Параллельно злоумышленник занимался сбором конфиденциальных сведений о местонахождении объектов оборонно-промышленного комплекса России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с террористической организацией. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее в США совершили вооруженное нападение на Чарли Кирка, союзника Дональда Трампа. Несмотря на усилия врачей, политик скончался. Телохранитель-инструктор рассказал, что сыграло решающую роль в гибели сторонника американского президента. Ситуацию также оценил политолог, предсказав волну политического насилия в Штатах.