Сообщение СМИ о кончине короля Великобритании Карла III оказалось фейком

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о смерти короля Великобритании Карла III, ссылаясь на документ из Букингемского дворца.

Однако растиражированный скриншот документа оказался фейком. На сайте Дворца такой новости нет.

Недавно у 75-летнего короля обнаружили онкологическое заболевание.

«Принц Чарльз» был самым «долгоиграющим» наследником престола в Великобритании — с 1952 года по 2022 год. Он унаследовал трон после смерти своей матери Елизаветы II осенью 2022 года. В мае 2023 года престарелый монарх был коронован в Великобритании, а также странах, признающих верховенство британской короны.