Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц ответственен за бюджетный кризис своей страны и представляет угрозу для военной поддержки Украины. Соответствующее заявление немецкий депутат сделал в беседе с местным изданием Der Spiegel .

Хофрайтер напомнил о недавней речи немецкого лидера перед парламентом и заявил, что Шольц не дал объяснений касаемо того, «что произошло на самом деле», подразумевая немецкий бюджетный кризис. По словам депутата, Шольц дал лишь «технические» ответы, не давая политических.

Хофрайтер заявил, что хотел бы от Шольца извинений за этот «хаос». Он считает, что немецкий лидер задолжал извинения своему народу, так как именно он ответственен за кризис.

Он также выразил мнение, что действующий канцлер несет угрозу для последующей военной поддержки Украины. По словам Хофрайтера, Шольц так и не понял, что в геополитических делах ФРГ не может и дальше полагаться на «демократическое голосование» в Соединенных Штатах.