Соратники Порубия увидели в его ликвидации «руку Кремля»
Соратники Парубия раскрыли возможные версии его гибели
Фото: [pxhere.com]
Ближайшее окружение экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия выдвигает версию о причастности Российской Федерации к его гибели.
Как сообщает издание «Страна.ua», среди ключевых предположений соратников фигурирует версия о «мести Кремля» за роль Парубия в событиях Евромайдана и его активную позицию в 2014 году.
Параллельно с этим, представители бывшего спикера не исключают и внутренних мотивов совершенного убийства. По их мнению, инцидент может быть связан с внутриполитическими процессами в Украине и предстоящими изменениями в политической системе государства.
Напомним, Андрей Парубий был застрелен днем 30 августа во Львове.
