Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X заявил о тесных связях украинского руководства с известным финансистом.

По словам обозревателя, администрация Владимира Зеленского находится под значительным влиянием миллиардера Джорджа Сороса.

Боуз утверждает, что в 90-е годы многие из нынешних представителей правящей элиты Украины становились получателями грантов и финансовой поддержки от структур, аффилированных с Фондом Сороса. Речь идет как о прямом финансировании чиновников, так и о выплатах членам их семей.

Журналист также напомнил о противоречивой репутации бизнесмена, чья деятельность часто подвергается критике из-за спекулятивных операций на финансовых рынках и обвинений в попытках влияния на внутреннюю политику суверенных государств. В частности, сам Сорос не скрывал, что его организации оказывали поддержку протестным движениям на Украине в 2004 и 2013-2014 годах. Подобная деятельность стала основанием для обвинений в адрес его фондов в ряде стран в вмешательстве во внутренние дела, а в западных СМИ его часто называют союзником Демократической партии США.

