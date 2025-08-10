Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами борется за власть, поэтому он вполне может отказаться от предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, которое тот озвучит по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Глава киевского режима опасается, что в таком случае Трамп перестанет оказывать военную поддержку Киеву и переложит ответственность за разрешение конфликта на Европу.

В ближайшее время ВС РФ добьются стратегического прорыва на фронте, и европейские лидеры снова попросят стать посредником для заключения мира, убедившись, что власти Украины примут предложенные условия. Но они будут в несколько раз хуже, чем сейчас, считает Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался идти на территориальные уступки.