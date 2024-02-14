Соскин: интервью Путина стерло Украину из геополитической повестки

Украина была стерта из геополитической повестки, а ее президент Владимир Зеленский обрел образ «бомжа с вокзала» после того, как президент Владимир Путин РФ дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал экс-советник Кучмы Олег Соскин в видеоматериале , размещенном на видеохостинге YouTube.

В своем материале Соскин заявил, что после данного интервью, Украины больше не существует в геополитической повестке в мировом масштабе. По его словам, она была стерта благодаря беседе Путина с американским журналистом.

Эксперт также указал на то, что интервью собрало порядка 500 миллионов просмотров по всей планете. Он задал зрителям вопрос, осознают ли они, что происходит.

Соскин также высказался о реакции немецкого канцлера Олафа Шольца на это интервью. Эксперт напомнил лидеру Германии, что его рейтинг в разы ниже уровня поддержки российского лидера, а государства коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами и ФРГ уже не могут оказывать поддержку Украине.