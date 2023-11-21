Соскин: Остин приехал в Киев для утешения Зеленского

Глава Пентагона Ллойд Остин прилетал в Киев, чтобы поддержать репутацию украинского президента Владимира Зеленского, но никакой настоящей помощи в ходе своего визита ему не пообещал. Соответствующее заявление сделал экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Соскин утверждает, в офисе украинского лидера уже произошла истерика, и для ее успокоения прилетел шеф Пентагона, чтобы хоть чем-то поддержать Зеленского и дать ему возможность заявить, что к нему явился сам министр обороны США.

Соскин также отметил, что на фоне успехов армии РФ, Остин не смог пообещать Зеленскому ни финансирования, ни пакета помощи, ни оружия для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

«Россияне только что ударили управляемой авиабомбой. А что делают Штаты?» — задается вопросом он.

Эксперт также заявил, что киевский режим в данный момент уже ничего не способен сделать без американской помощи, а Конгресс США не планирует одобрять очередной пакет военной поддержки для Украины.