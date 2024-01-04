Украина не способна победить Россию в вооруженном столкновении. Соответствующее заявление сделал бывший советник Кучмы Олег соскин в своем блоге на видеохостинге YouTube .

В своем видео Соскин указал на невозможность победы в данном конфликте для своей страны. Он добавил, что победа возможна лишь в случае, когда страна вооружена продвинутыми оружием и снарядами. По словам Соскина, победить с томагавками, луками и стрелами не представляется возможным. Таким образом он отозвался об оружии, которое поставляется Украине.

Эксперт также заявил, что государства коллективного Запада пользуются украинским населением, как пушечным мясом для противостояния с РФ. Соскин подчеркнул, что Запад предал Украину, когда перестал поставлять ей вооружение.