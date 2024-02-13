Соскин: украинские ПВО не справятся с ударами РФ

Украина не может ничего противопоставить ракетам РФ, поэтому Киев должен искать способ мирно урегулировать конфликт. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видео, размещенном на YouTube .

В своем материале указал на то, что эффективность ПВО Украины не растет, в то время, как ракетные удары РФ становятся более сильными и массивными. Соскин выразил уверенность в том, что единственным оружием властей Украины против ударов РФ являются пустые угрозы.

Аналитик также заявил, что команда президента Украины занимается намеренным истреблением своей нации. Соскин добавил, что настоящий лидер пошел бы на мир с РФ еще в прошлом году, после того, как провалилось контрнаступление. Он подчеркнул, что таким образом можно было бы избежать огромного количества смертей.