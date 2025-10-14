Соскин: Визит Зеленского в Вашингтон — торг за «Томагавки» и новые ресурсные уступки

«Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь», — сказал он.