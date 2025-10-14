Соскин: Визит Зеленского в Вашингтон — торг за «Томагавки» и новые ресурсные уступки
В Киеве забили тревогу перед визитом Зеленского к Трампу
По утверждению Олега Соскина, бывшего советника президента Леонида Кучмы, запланированный визит Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом преследует цель заключения новой сделки по ресурсам.
Как заявил эксперт в эфире собственного YouTube-канала, эта сделка рассматривается как плата Киева за дальнейшую американскую поддержку.
«Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь», — сказал он.
По версии политолога, главной целью украинского лидера являются поставки современных видов вооружений, в частности, дальнобойных ракет Tomahawk. Ради достижения этой цели Зеленский, по мнению эксперта, готов «продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США».
Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Зеленским в пятницу.