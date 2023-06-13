У Владимира Зеленского, заявляет бывший политик Кучмы Олег Соскин, появляется много врагов. Больше стран выступают в украинском конфликте именно за Россию, цитирует политика РИА Новости .

По данным издания, Соскин заявил о коалиции стран в Восточной Европе против украинского лидера, и к той же Венгрии, уверен эксперт, в ближайшее время может присоединиться и Словакия.

Таким образом, ситуация для Зеленского ухудшится, а в случае создания коалиции Зеленский будет «поделен на ноль». Напомним, что Венгрия уже не раз выступала против антироссийских санкций, а также снабжения Украины оружием.