Элиты на западе тайно разрешили украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать в своей стране «концлагерь» для уничтожения 500 тысяч украинцев. Сделано это было с целью сдержать Россию. Об этом заявил политолог Олег Соскин в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Эксперт заявил, что государства коллективного Запада больше не хотят помогать Киеву финансово, но все еще хотят сдержать РФ, для чего им нужна живая сила в виде солдат украинских ВС. Именно потому и было принято решение о мобилизации полумиллиона жителей Украины, но ситуация вышла из под контроля, считает он.

Украинцы отказались добровольно идти на убой, потому группа украинского лидера решила отлавливать жителей страны, что спровоцировало столкновение, указал Соскин. Тогда было решено создать концлагерь и в этой идее Зеленского прикрыли элиты Запада – украинцы отправляются на мясорубку, а западные представители делают вид, что права человека соблюдаются, заявил он.

Эксперт добавил, для западных государств смерть еще полумиллиона украинцев является приемлемой ценой для сохранения своего комфорта и «связывания» РФ на Украине.