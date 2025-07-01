В Раде призвали Зеленского покинуть Украину

Экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене, призвал президента Украины Владимира Зеленского покинуть страну. Об этом он написал в личном блоге в Telegram.

По словам Дубинского, Зеленский «обслуживает интересы ЕС и США». Депутат считает, что бывший комик не проявляет реального интереса к украинской экономике, а является «внешним менеджером под внешним управлением». В связи с этим, как отметил парламентарий, президент уже сейчас мог бы находиться за границей без ущерба для своей работы.

«Пилить видосики [можно] из Лондона. Ничего не изменится», — считает Дубинский.

В офисе Зеленского на призывы из Рады не реагировали. К тому же, сам Дубинский находится под следствием.

Ранее сообщалось, что депутат Рады назвал Зеленского «клоуном в фуфайке».