Недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского, который неоднократно критиковал того за отказ поставлять Киеву вооружения для противостояния с Россией, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На своем YouТube-канале он заявил, что расстрелявший Фицо словацкий писатель-оппозиционер Юрай Цинтула мог наслушаться речей Зеленского, что и стало триггером, заставившим его взять в руки оружие.

«Уже четко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского», — отметил он.

Также Соскин сделал прогноз, что после угроз в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе со стороны руководства Евросоюза, Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО.

Напомним, В Фицо стрелял 71-летний поэт-любитель Юрай Цинтула, который заявил, что не согласен с политикой, проводимой нынешним кабинетом министров. В частности, тем, что Фицо выступает против оказания военной помощи Украине. В ходе покушения Фицо получил четыре огнестрельных ранения — два легких, одно средней тяжести и одно тяжелое. Словацкий премьер перенес две операции.