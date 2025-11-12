«Врачи больше не нужны»: Михаила Саакашвили вернули за решетку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что основанием для перевода стало удовлетворительное состояние его здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Саакашвили был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение №12. По данным ведомства, осужденный больше не нуждается в стационарном лечении и будет отбывать наказание на общих основаниях.

В клинику «Вивамед» экс-президент был переведен 12 мая 2022 года для получения стационарного медицинского обслуживания. Его возвращение в тюрьму осуществлено на основании решения лечащего врача и в соответствии с законом.

