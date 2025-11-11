Катастрофа на границе: стало известно число пассажиров на борту самолета, разбившегося в Грузии

Турецкий военно-транспортный самолет с 20 пассажирами рухнул в приграничном районе, поисковые группы пытаются добраться до места трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules потерпел катастрофу в труднодоступной местности на территории Грузии. По официальным данным Минобороны Турции, на его борту находились двадцать человек, включая членов экипажа. Инцидент произошел недалеко от границы с Азербайджаном, куда воздушное судно вылетело из аэропорта Гянджи.

Местные телекомпании первыми сообщили о падении летательного аппарата, изначально приняв его за вертолет. Позднее данные уточнились: с радаров пропал именно «Геркулес» — одна из самых надежных транспортных машин в мире. В настоящее время Турция и Грузия проводят совместную поисково-спасательную операцию, однако сложный рельеф местности затрудняет работу специалистов. Расследование причин трагедии уже началось.

