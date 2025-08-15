Сотни агентов в Анкоридж: чем пришлось пожертвовать Секретной службе ради саммита на краю света
Аляска за неделю: как Секретная служба США провернула «полномасштабный спринт»?
Фото: [pxhere.com]
Для подготовки встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина Секретная служба США отправила в Анкоридж сотни агентов. Параллельно Секретная служба занимается подготовкой к неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
Организация саммита на Аляске стало непростым вызовом для американской Секретной службы.
Как сообщает Bloomberg, подготовку к саммиту Путин — Трамп можно сравнить с «полномасштабным спринтом», который удалось преодолеть в одну неделю.
Проведение встречи двух лидеров на территории Америки дает возможность американским агентам перемещать все ресурсы без ограничений, но географическое расположение Аляски стало определенной проблемой.
В Анкоридж нужно было отправить сотни агентов, обеспечить их средствами передвижения и жильем. На Аляске небольшой рынок автомобилей, поэтому агенты были вынуждены перебрасывать в город транспорт из других частей страны.
Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Трампа будет проходить под присмотром ООН.