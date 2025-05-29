В Нью-Йорке Джеки Чана наградили черным поясом по карате

По решению Всемирной организации карате (WKF) актеры Джеки Чан и Ральф Маччио получили черные пояса. О данном факте сообщили на сайте организации.

Событие состоялось в Нью-Йорке и проходило в рамках промоакции седьмого фильма франшизы «Карате-пацан» — «Карате-пацан: Легенды». Пояса представителям киноиндустрии вручил генеральный секретарь WKF Тосихиса Нагура.

По словам главы объединения Антонио Эспиносы, карате находится в привилегированном положении в популярной культуре, а еще разбросанных по всему миру сообществах. Боевое искусство он также назвал дисциплиной, являющейся глобальным брендом, который знаком повсеместно.

«Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза. Благодаря совместному продвижению WKF и фильма мы стремимся воспеть эти ценности и рассказать о них новой аудитории», — подвел итог Эспиноса.

Ранее стало известно о том, что юные спортсмены из Московской области в Японии примут участие в первенстве по карате.