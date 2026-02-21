«Социальные пособия и медицина». Польша потратила на украинских беженцев более $2 млрд в 2025 году

Согласно официальным данным польского правительства, обнародованным РИА Новости , в 2025 году расходы республики на поддержку беженцев с Украины достигли почти 8 миллиардов злотых. В пересчете на доллары США по текущему курсу эта сумма составляет свыше 2,21 миллиарда.

Интересно, что фактические траты оказались лишь незначительно ниже изначально запланированных. Бюджетом на эти цели предполагалось выделить 8,04 миллиарда злотых (примерно $2,24 миллиарда). По итогам года освоение средств составило 98,6% от намеченного объема, что свидетельствует о высоком уровне финансовой нагрузки, заложенной в бюджет заранее.

Средства из казны направлялись по нескольким ключевым направлениям, призванным интегрировать и обеспечить минимальные стандарты жизни для выходцев из Украины. Финансирование охватило социальную сферу, медицину, образовательные учреждения и административные расходы, связанные с оформлением их пребывания.

Наибольше объемы пришлись на социальные и семейные пособия беженцам. Другими важными статьями расходов стали выплаты через государственное страховое ведомство и расходы на оказание медпомощи.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые правила для беженцев из Украины.