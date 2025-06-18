Американский лидер Дональд Трамп делал неоднократные заявления о том, что Белый дом станет серьезно пересматривать свою позицию в отношении политики руководства киевского режима. Социолог Евгений Копатько рассказал, будет ли глава Белого дома поддерживать просроченного президента Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, вопрос о сохранении американской поддержки весьма важен для киевского режима, однако в политической позиции Штатов происходят серьезные изменения в отношении Киева. Так, американцы заявляют, что в таком случае в скорости последует реакция европейских стран. Тем не менее среди государств Старого Света не стоит ожидать единства: Венгрия и Словакия уже сегодня поддерживают американскую позицию, тем не менее многие могут замереть в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США.

Эксперт подчеркнул, что при этом события сегодня в международной политике развиваются очень быстро, и сохранять выжидательную позицию в течение нескольких лет уже не получится.

По его мнению, в целом позиция Штатов в отношении помощи Незалежной станет сводится к нулю. В этом случае США либо закроют для себя данное направление, либо передадут его прочим странам.

Ранее в Британии призвали Зеленского смириться с тем, что США переориентируются на конфликт на Ближнем Востоке.