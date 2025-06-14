Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит смириться с тем, что США в скором времени переориентируются на конфликт на Ближнем Востоке и начнут оказывать помощь Израилю, вместо Украины. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

13 июня Израиль начал наносить удары по инфраструктуре Ирана, связанной с разработкой ядерной программы. Эту операцию израильские власти прозвали «Восходящий лев».

Некоторые эксперты уверены, что Тель-Авив не совершил бы нападение на соседнюю страну без согласия Соединенных Штатов. Сам же Белый дом отрицает свою причастность к ударам.

«Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (США. — Прим. ред.) выберут Израиль, а не Украину», — считает Меркурис.

По его словам, даже если США намерены оставить поддержку Киева, то она будет минимальной — небольшие партии оружия и помощь, которая не сможет существенно повлиять на ход боевых действий.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР.

С 2022 года западные страны, в том числе США, начали активную поддержку киевского режима, поставляя ВСУ оружие, боеприпасы, а также выделяя в пользу украинской армии колоссальные средства.

Ранее аналитик Брайан Берлетик заявил, что после атак Израиля по Ирану мир должен прекратить диалог с США.