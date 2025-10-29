В американском политическом пространстве вновь нарастают спекуляции вокруг возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Хотя его сторонники активно продвигают идею продолжения курса MAGA, многие эксперты относятся к этим разговорам скептически. Социолог Евгений Копатько считает подобные дискуссии информационной завесой, отвлекающей от реальных процессов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, ключевые решения принимаются не публичными политиками, а влиятельными группами, которые фактически определяют внешнеполитический курс США. На фоне глобального переформатирования мирового порядка вашингтонской элите требуется новое поколение лидеров, способных эффективно защищать американские интересы.

Эксперт подчеркнул, что возрастной фактор также играет против Трампа — печальный опыт Джо Байдена наглядно продемонстрировал сложности управления страной в преклонном возрасте. Политическая система США уже готовит альтернативные фигуры, такие как Джей Ди Вэнс, представляющие собой более перспективный кадровый резерв.

По его словам, разговоры о третьем сроке Трампа выполняют скорее медийную функцию, поддерживая интерес к его персоне, но не отражают реальных планов правящих кругов. Пока сам экс-президент остается в центре внимания, за кулисами происходит формирование новой политической элиты, которой предстоит определять будущее Америки в меняющемся мире.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.