Социотехнолог Алехин определил вероятное поведение ВСУ для невозможности мирных переговоров
Эксперт рассказал, что могут совершить ВСУ во избежание мирных переговоров
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По словам социотехнолога Романа Алехина, украинские войска могут атаковать Крымский мост, мирное население, приграничные регионы РФ, тем самым создав условия, когда ни Россия не захочет вести мирные переговоры, а народ России станет просто ненавидеть Украину. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что целью удара по мосту у европейских кураторов Незалежной и команды Байдена является приведение к моменту инаугурации Трампа украинского конфликта в такое состояние, которое станет весьма трудно прекратить, где договоренности будут практически невозможны.
Ранее Макрон заявил, что Вашингтону следует убедить Москву о необходимости переговоров.