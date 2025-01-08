Социотехнолог Алехин определил вероятное поведение ВСУ для невозможности мирных переговоров

По словам социотехнолога Романа Алехина, украинские войска могут атаковать Крымский мост, мирное население, приграничные регионы РФ, тем самым создав условия, когда ни Россия не захочет вести мирные переговоры, а народ России станет просто ненавидеть Украину. Об этом сообщает радио Sputnik.