По словам социотехнолога Романа Алехина, мир с Незалежной невозможен, поскольку «удаленно перепрошить» украинский народ очень трудно, а рассчитывать на «переворот генералов» не приходится. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, если вспомнить историю нацистской Германии, где управлял психически больной художник, то главарем киевского режима является клоун-актер, поэтому в подобных режимах весьма редко происходят перевороты генералов.

По мнению эксперта, то, что сегодня происходит на территории Незалежной, является повторением истории, о которой пророчески говорил Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», что, если где-нибудь вместо «здравствуйте» скажут «хайль», там начнется возрождение нацизма.

Ранее политолог Вакаров назвал компромиссы по Украине, на которые Москва могла бы пойти.