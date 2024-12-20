Политолог Вакаров назвал компромиссы по Украине, на которые Москва могла бы пойти

По словам политолога Василя Вакарова, часть территорий новых регионов РФ на данный момент находятся под контролем Незалежной – это Славянск, Краматорск, областные центры Запорожья и Херсон. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что именно за данные города стоит сражаться или же получить их дипломатическим путем.

По мнению эксперта, если же вести сражения за данные города, то это чревато большими потерями и с нашей стороны.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине.