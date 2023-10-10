Соцсеть X Маска удалила новые аккаунты, связанные с ХАМАС

Социальная сеть X (бывший Twitter), которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, удалила аккаунты, связанные с палестинским исламистским движением ХАМАС. Оно признано террористическим в рядах странах, в том числе в США.

В службе безопасности соцсети отметили, что некоторые аккаунты пытаются манипулировать трендами, из-за чего также получают бан.

«В рамках нашей стратегии в отношении... разжигающих ненависть субъектов мы... приняли меры по удалению недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС», – сообщили в соцсети Х.

Таким образом, подчеркивается в заявлении, Х намерена предотвратить распространение информации, связанной с терроризмом. В службе безопасности отметили, что десятки тысяч сообщений были удалены за содержащие в них оскорбительные и агрессивные высказывания, а также изображения.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Они выпустили по государству из сектора Газа до 5 тысяч ракет. Такие действия, заявили представители движения, стали начало операции под названием «Наводнение Аль-Аксы», которая заключается в «деоккупации территорий», принадлежащих Израилю.

Боевики ХАМАС также проникли в южную часть Израиля, где атаковали участников музыкального фестиваля. В результате действий исламистов погибли 260 человек. Боевики также взяли в плен женщин и детей. Всего в заложниках у ХАМАС в Газе находятся 130 человек. Среди них есть граждане России, США и Китая.