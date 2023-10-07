Совбез Израиля единогласно одобрил проведение наземной военной операции в секторе Газа

О решении Совета безопасности израиля передает Reuters. Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Нетаньяху официально объявил о начавшейся в стране войне.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

По последним данным израильских СМИ, число раненых перевалило за 1000 человек и по меньшей мере 40 израильтян погибли. Как утверждает палестинских Минздрав, число жертв бомбардировок израильскими силами в секторе Газа достигло 198, порядка 1600 числятся раненными.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.