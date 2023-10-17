Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Израилю и сектору Газа

Совбез ООН отклонил проект резолюции от РФ, который призывал в немедленном порядке прекратить огонь на территории конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Российский проект призывал немедленно прекратить огонь от лица Совбеза. Тем не менее, резолюция не набрала 9 голосов в поддержку, которые являются необходимыми для ее принятия. Российский документ был поддержан пятью странами, еще 4 высказались против, а 6 – воздержались.

Уточняется, что резолюция строго осуждала насилие и боевые действия, направленные на мирное население обоих государств. Осуждались также любые акты терроризма.

По документу, Совбез также призывал безопасно освободить всех захваченных заложников.

Резолюция также призывала обеспечить беспрепятственное распространение гуманитарной помощи и создать условия для того, чтобы эвакуировать мирное население.