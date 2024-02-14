Совбез РФ: случайная ядерная война возможна из-за деменции Байдена

Вопрос «случайной» ядерной войны по вине Соединенных Штатов в данный момент начинает звучать все чаще и громче, особенно на фоне проблем с памятью у лидера США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал замсекретаря российского Совбеза Михаил Попов, его слова передает издание «Известия» .

Попов заявил, что вопрос начинает звучать громче, в особенности после публикации отчета спецпрокурора Роберта Хура о расследовании дела о секретных документах, вынесенных Байденом и его окружением за пределы Белого Дома. Замсекретаря подчеркнул, что прокурор описал президента Штатов как человека с проблемами памяти, с трудом вспоминающего даже важнейшую информацию.

В то же время, Попов напомнил, что Байден является единственным в Соединенных Штатах человеком, имеющим полномочия приказать нанести ядерный удар.

В сложной политической обстановке, сложившейся внутри США, сильно возросла стоимость ошибки руководства, отметил Попов. По его мнению, в такой ситуации «недалеко» и до глобальной катастрофы.

Мысли о сомнительном состоянии ядерного вооружения Штатов время от времени возникают у думающих людей, добавил замсекретаря. Он подчеркнул, что ядерный щит Штатов уже треснул, и это произошло после инцидента с тайной госпитализацией главы американского Минобороны Ллойда Остина.

«Министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится…», – отметил Попов.

Замсекретаря предположил, что это и сподвигло председателя комитета американской палаты представителей по вооруженным силам Майка Роджерса обратиться к Остину и попросить дать показания перед сенаторами.

Должно проявляться чувство ответственности и служебного долга, ведь разговор идет о государстве с ядерным оружием и претензией на роль мирового гегемона, заключил Попов.