Совбез России назвал спекуляцией все обвинения РФ в поставках оружия боевикам ХАМАС

На Западе пытаются устроить очередную провокацию, обвинив Москву в выдуманных грехах, в этом уверен Александр Венедиктов, заместитель секретаря Совета Безопасности.

Целью таких действий он считает подрыв доверия к России со стороны ближневосточных государств. Венедиктов заверил, что все такие попытки ожидает провал.

«Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока.», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Заместитель секретаря добавил, что на протяжении ряда десятилетий РФ старалась урегулировать палестино-израильский вопрос, пыталась вывести его из тупика.