Совет ЕС утвердил выплату Украине транша в €3,5 млрд

Совет Европейского Союза (ЕС) одобрил выплату Украине транша в размере €3,5 млрд в рамках макрофинансовой программы поддержки. Об этом говорится в заявлении Совета, утвержденного на совещании в Брюсселе, передает ТАСС.

Отмечается, что для получения третьего транша Украина успешно выполнила 13 требований, которые включали реализацию реформ, направленных на повышение использования возобновляемых источников энергии, улучшение автономии энергетического регулятора для эффективного управления ресурсами.

Кроме того, условия также касались упрощения процедур пересечения границы в соответствии с европейскими стандартами, разработки стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов, а также продолжения работы над составлением списка стратегически и критически важных сырьевых материалов.

С 1 марта 2024 года функционирует Европейский фонд помощи Украине, созданный специально для поддержки Киева. Фонд регулярно предоставляет до €50 млрд стабильного финансирования, которое направленного на восстановление, реконструкцию и модернизацию страны в период с 2024 по 2027 год.

Европа активно поддерживает Украину с 2022 года, предоставляя стране значительную финансовую помощь. Евросоюз выделяет миллиарды евро в рамках различных программ, включая макрофинансовую помощь. Также страны союза снабжают ВСУ своими оружием и боеприпасами.

Россия не раз выражала протест против западной помощи Украине, утверждая, что такие меры вовлекают западные государства в конфликт.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз готовит масштабный проект возрождения военной промышленности.