Руководство Евросоюза приготовилось к запуску большого проекта, который резко увеличит объемы военного производства. Это будет сделано для сдерживания России и поддержки Киева. Об этом сообщила газета The Politico.

В ЕС был подготовлен проект, который внесли в так называемую Белую книгу по обороне. Его разработали глава европейской политики Кая Каллас и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Возрождение европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода времени», — указано в тексте.

Финансирование всех оборонных проектов должно быть максимально упрощено. Страны Европы обязаны при закупках оружия в первую очередь рассматривать те образцы, которые выпускаются внутри ЕС. При этом центральным органом по закупкам должна стать Еврокомиссия. В качестве приоритетных направлений указаны производства средств ПВО, беспилотников, артиллерии, а также внедрение самых современных технологий. Все это необходимо Европе для сдерживания РФ, в том числе и с помощью передачи вооружений Украине.

Ранее французские СМИ обнаружили, что в своей речи по Украине российский лидер Владимир Путин не счел нужным упомянуть европейские страны. Он отметил лидеров стран БРИКС: ЮАР, Китая, Индии и Бразилии. При этом ни об одной европейской стране в его выступлении не было сказано ни слова.