Совет Федерации одобрил закон о штрафах в размере 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Совет Федерации одобрил законопроект о повышении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке. Заседание по этому вопросу проходит в пятницу, 28 июля.

Соответствующий закон Государственная Дума РФ приняла 25 июля. Поправки будут внесены в КоАП. Они вступят в силу с 1 октября 2023 года. Согласно нововведениям, штраф за неявку в военкомат по повестке для граждан без уважительной причины теперь составит от 10 до 30 тысяч рублей. На данный момент за это могут оштрафовать от 500 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, граждан будут также штрафовать за уклонение от медобследования. За это могут взыскать от 15 до 25 тысяч рублей. Если призывник сменил место жительства и не сообщил об этом в военный комиссариат, ему также грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

25 июля Госдума также приняла законопроект, согласно которому призывной возраст России теперь будет составлять от 18 до 30 лет. Так, изменения коснулись верхнего порога призыва – ранее он действовал до 27 лет.

В апреле 2023 года в России вступил в силу закон об электронных повестках. Теперь уведомление о призыве на срочную службы могут приходить как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Так, повестка будет считаться врученной гражданину с момента размещения ее в личном кабинете.